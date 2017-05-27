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11:55 (мск), источник: БЕЛТА

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске

В Витебске обрушилось металлическое ограждение на стадионе после футбольного матча чемпионата Беларуси между ФК «Витебск» и БАТЭ.

Источник: БЕЛТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования болельщиков на спортивном комплексе в Витебске 26 мая, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В Витебске обрушилось металлическое ограждение на стадионе после футбольного матча чемпионата Беларуси между ФК «Витебск» и БАТЭ.

Обратились за медицинской помощью 8 человек, из них 2 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больнице находятся мужчины 1977 и 1990 годов рождения. Их жизни ничего не угрожает.

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