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16:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе в Воронежской области в ДТП с двумя авто погибли 2 человека

Автомобили «ВАЗ-2110» и Chevrolet Lanos столкнулись на 75 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в Верхнехавском районе около 22:40 пятницы, 26 мая.

По данным полиции, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в иномарку под управлением 47-летнего жителя Челябинска. Водитель Chevrolet не пострадал.

В аварии погибли 35-летний водитель отечественной иномарки и его 39-летний пассажир, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту ДТП полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

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