На трассе в Воронежской области в ДТП с двумя авто погибли 2 человека

По данным полиции, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в иномарку под управлением 47-летнего жителя Челябинска. Водитель Chevrolet не пострадал.

В аварии погибли 35-летний водитель отечественной иномарки и его 39-летний пассажир, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту ДТП полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.