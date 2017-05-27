На трассе в Воронежской области в ДТП с двумя авто погибли 2 человека
Автомобили «ВАЗ-2110» и Chevrolet Lanos столкнулись на 75 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в Верхнехавском районе около 22:40 пятницы, 26 мая.
Автомобили «ВАЗ-2110» и Chevrolet Lanos столкнулись на 75 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в Верхнехавском районе около 22:40 пятницы, 26 мая.
По данным полиции, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в иномарку под управлением 47-летнего жителя Челябинска. Водитель Chevrolet не пострадал.
В аварии погибли 35-летний водитель отечественной иномарки и его 39-летний пассажир, сообщила
По факту ДТП полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.