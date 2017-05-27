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11:48 (мск), источник: КрымPress

Утренний пожар в Севастополе. Горел торговый центр «Апельсин»

В 4:40 утра в МЧС Севастополя поступил сигнал о возгорании в торговом центре «Апельсин» (расположен в Гагаринском районе города).

Утренний пожар в Севастополе не стал неожиданным для бойцов МЧС. Отреагировали оперативно.

— По повышенному рангу вызова № 3 к месту были направлены подразделения шестой и первой пожарно-спасательных частей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по г. Севастополю.

Уже в 4:47 огнеборцы приступили к тушению пожара. Источником возгорания стали деревянные поддоны, которые находились на площадке разгрузочной рампы вблизи ТЦ. Пожар достиг 30 кв м.

— Из-за того, что деревянные коробки были заставлены прямо до самого верха, огонь быстро перекинулся на вентиляционный канал, пошло горение обшивки ближайшего внутреннего помещения здания, — отметили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 05.01. Бойцы МЧС не допустили распространения огня по помещениям торгового центра. В 5:25 пожарные приступили к ликвидации последствий ЧП. Жертв и пострадавших нет.

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