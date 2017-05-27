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11:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде ночью сгорел торговый павильон

В Волгограде ночью сгорел торговый павильон.

Минувшей ночью на улице Грибанова в Советском районе Волгограда сгорел торговый павильон мясокомбината.

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:23.

К моменту приезда на место происшествия пожарных расчетов мателлическое сооружение было охвачено огнем на площади 16 квадратных метров. Горела пластиковая обшивка.

Полностью ликвидировать горение удалось в 02:49. Никто из людей не пострадал.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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