В Волгограде ночью сгорел торговый павильон
В Волгограде ночью сгорел торговый павильон.
В Волгограде ночью сгорел торговый павильон.
Минувшей ночью на улице Грибанова в Советском районе Волгограда сгорел торговый павильон мясокомбината.
Как сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:23.
К моменту приезда на место происшествия пожарных расчетов мателлическое сооружение было охвачено огнем на площади 16 квадратных метров. Горела пластиковая обшивка.
Полностью ликвидировать горение удалось в 02:49. Никто из людей не пострадал.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.