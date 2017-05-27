В Казани на улице Декабристов попытались вскрыть банкомат
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», идет розыск подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», идет розыск подозреваемого.
В Казани в ночь на пятницу, 26 мая, неизвестный пытался вскрыть банкомат на улице Декабристов, однако сделать этого ему не удалось, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
Предварительно, преступление произошло с 2:00 до 3:00 в круглосуточно работающем помещении банка, в самом банкомате, который пытался вскрыть преступник, находилось около 600 тысяч рублей.
— Впрочем, попытка взломать банкомат оказалась неудачной, подозреваемый скрылся, — рассказали ProKazan.ru.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», идет розыск подозреваемого.