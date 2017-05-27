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19:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ялте «Камаз» сбил женщину с двумя детьми

Мать и один ребенок погибли на месте.

ДТП произошло 27 мая около 10 часов утра в пригороде Ялты. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, грузовой автомобиль «Камаз» потерял управление и, сбив ограждение, совершил наезд на женщину с двумя детьми, которые проходили по тротуару.

— В результате ДТП женщина и один из детей, находившийся в коляске, получили травмы, не совместимые с жизнью. Второй ребенок возрастом 4 года остался в живых, но травмирован, сейчас за его жизнь борются медики. Также в аварии пострадал водитель «Камаза», он госпитализирован в городскую больницу, — говорят в пресс-службе.

По предварительной информации, у грузового автомобиля на крутом спуске отказали тормоза.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции просят очевидцев происшествия, имеющих видеорегистраторы, срочно связаться с госавтоинспектором по телефону: +7−978−740−67−13.

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