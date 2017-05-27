УМВД: В Калининграде задержали ОПГ, причастную к десяти кражам из коттеджей

Полиция пресекла деятельность организованной группы воров, которые совершали преступления на территории области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители задержали с поличным 42-летнего и 38-летнего жителей Калининграда, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за квартирные кражи. По оперативным данным, мужчины проникали в коттеджи, взламывая стеклопакеты окон. Из домов они похищали ювелирные украшения и другие ценности. На счету злоумышленников порядка десяти имущественных преступлений.

Сотрудники полиции изъяли краденное имущество, а также отмычки, рации и другое оборудование, которое могли использовать при совершении преступлений. Действия мужчин квалифицировали по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».