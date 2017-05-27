УМВД: В Калининграде задержали ОПГ, причастную к десяти кражам из коттеджей
Мужчины совершали преступления на территории области.
Мужчины совершали преступления на территории области.
Полиция пресекла деятельность организованной группы воров, которые совершали преступления на территории области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Правоохранители задержали с поличным 42-летнего и 38-летнего жителей Калининграда, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за квартирные кражи. По оперативным данным, мужчины проникали в коттеджи, взламывая стеклопакеты окон. Из домов они похищали ювелирные украшения и другие ценности. На счету злоумышленников порядка десяти имущественных преступлений.
Сотрудники полиции изъяли краденное имущество, а также отмычки, рации и другое оборудование, которое могли использовать при совершении преступлений. Действия мужчин квалифицировали по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».