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13:41 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде задержали ОПГ, причастную к десяти кражам из коттеджей

Мужчины совершали преступления на территории области.

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фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Полиция пресекла деятельность организованной группы воров, которые совершали преступления на территории области. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители задержали с поличным 42-летнего и 38-летнего жителей Калининграда, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за квартирные кражи. По оперативным данным, мужчины проникали в коттеджи, взламывая стеклопакеты окон. Из домов они похищали ювелирные украшения и другие ценности. На счету злоумышленников порядка десяти имущественных преступлений.

Сотрудники полиции изъяли краденное имущество, а также отмычки, рации и другое оборудование, которое могли использовать при совершении преступлений. Действия мужчин квалифицировали по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

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