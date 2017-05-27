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14:32 (мск), источник: ТАСС

Великобритания понизила уровень террористической угрозы

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Соединенное Королевство понизило уровень террористической угрозы. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Источник: Reuters

«Независимый аналитический центр этим утром принял решение понизить уровень угрозы с критического до серьезного», — сообщила глава британского правительства после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося в резиденции на Даунинг- стрит.

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