Великобритания понизила уровень террористической угрозы
ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Соединенное Королевство понизило уровень террористической угрозы. Об этом заявила
ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Соединенное Королевство понизило уровень террористической угрозы. Об этом заявила
«Независимый аналитический центр этим утром принял решение понизить уровень угрозы с критического до серьезного», — сообщила глава британского правительства после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося в резиденции на Даунинг- стрит.