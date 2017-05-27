Главбуху «Седьмой студии» предъявили обвинение в хищении свыше 1 млн рублей

«Масляевой было предъявлено обвинение в хищение в составе группы лиц. Вину она не признала», — сообщил следователь в Пресненском суде Москвы,

«Масляевой было предъявлено обвинение в хищение в составе группы лиц. Вину она не признала», — сообщил следователь в Пресненском суде Москвы,

По данным следствия, вина Масляевой подтверждается собранными по делу доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе, режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее, по словам следователя, Масляева признавала свою вину. «После задержания и допроса вину Масляева признала, сказала, что средства она передавала руководителям студии», — сказал он.

Ранее адвокат фигурантки, защищавший ее интересы «по назначению», сообщил журналистам, что его подзащитная готова была признать вину. «Она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Она уже сотрудничает со следствием », — сказал адвокат Павел Теплухин.

Соглашение с данным защитником было впоследствии расторгнуто.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.