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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Главбуху «Седьмой студии» предъявили обвинение в хищении свыше 1 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Следствие предъявило обвинение главному бухгалтеру театральной компании «Седьмая студия» Нине Масляевой в хищении порядка 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

Источник: Reuters
«Масляевой было предъявлено обвинение в хищение в составе группы лиц. Вину она не признала», — сообщил следователь в Пресненском суде Москвы,

где решается вопрос об аресте фигурантки.

Ранее, по словам следователя, Масляева признавала свою вину. «После задержания и допроса вину Масляева признала, сказала, что средства она передавала руководителям студии», — сказал он.

По данным следствия, вина Масляевой подтверждается собранными по делу доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе, режиссера Кирилла Серебренникова.

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Ранее адвокат фигурантки, защищавший ее интересы «по назначению», сообщил журналистам, что его подзащитная готова была признать вину. «Она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Она уже сотрудничает со следствием », — сказал адвокат Павел Теплухин.

Соглашение с данным защитником было впоследствии расторгнуто.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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