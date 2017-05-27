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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Полиция извинилась перед отцом мальчика, задержанного в центре Москвы

Полиция извинилась перед отцом мальчика, задержанного в пятницу вечером в центре Москвы за чтение стихов, написала адвокат Татьяна Соломина на своей странице в Twitter.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полиция извинилась перед отцом мальчика, задержанного в пятницу вечером в центре Москвы за чтение стихов, написала адвокат Татьяна Соломина на своей странице в Twitter.

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«Ребенок дома. Отцу принесены извинения замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО. Протокол будет аннулирован», — написала адвокат.

В разговоре с РИА Новости она подтвердила, что работает по данному делу, но других пояснений дать не смогла, поскольку в настоящее время находится в отделении полиции, где продолжается разбирательство.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили ранее, что мальчик занимался попрошайничеством, за что был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.

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