Лже-капитана дальнего плавания признали виновным в мошенничестве
В Новороссийске местного жителя приговорили к 2 годам 10 месяцам ограничения свободы.
В Новороссийске местного жителя приговорили к 2 годам 10 месяцам ограничения свободы.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 57-летний мужчина присвоил деньги потерпевших, которые брал за возможность трудоустройства на суда загранплавания.
Местный житель представлялся капитаном дальнего плавания и сотрудником крюингового агентства. Он предлагал помощь в трудоустройстве за денежное вознаграждение. Однако после получения суммы на связь не выходил.
Общий ущерб потерпевшим от его действий превысил 280 тысяч рублей. Приморский районный суд признал мужчину виновным, сообщили ГТРК «Кубань» в