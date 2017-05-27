Лже-капитана дальнего плавания признали виновным в мошенничестве

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 57-летний мужчина присвоил деньги потерпевших, которые брал за возможность трудоустройства на суда загранплавания.

Местный житель представлялся капитаном дальнего плавания и сотрудником крюингового агентства. Он предлагал помощь в трудоустройстве за денежное вознаграждение. Однако после получения суммы на связь не выходил.