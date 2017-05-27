В Красноярске муж разыскивает жену с ребенком

В Красноярске муж разыскивает свою жену, которая ушла из дома вместе с ребёнком 22 мая и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Эту информацию разместил в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» Муравьев Данил. Его жена Калашникова Кристина 1993 года рождения ушла из дома по адресу Монтажников, 22 вместе дочерью Муравьёвой Дарьей 2014 года рождения 22 мая около трёх часов дня, когда он был на работе. С собой взяла три больших сумки с одеждой. По словам мужа ссор и разногласий не было, в последний раз он видел их в детской поликлинике, где дочь проходил медкомиссию, поцеловал и уехал на работу. Её телефон не доступен.

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили, что заявление о пропажи женщины и ребёнка от Даниила Муравьёва поступило в Кировский отдел полиции вчера, информацию проверяют в отделе по делам несовершеннолетних и в уголовном розыске.