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16:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Волгоградский второклассник потерялся и доехал на велосипеде до Воронежской области

Девятилетний мальчик, пропавший в хуторе Салтыкинский в Волгоградской области, доехал на велосипеде до Новохопёрского района Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Волгоградской области в четверг, 25 мая.

По данным ведомства, об исчезновении ребёнка в полицию сообщила его 29-летняя мать. Девушка рассказала, что в среду, 24 мая, её сын, как обычно, ушёл в школу, а она уехала в соседнее село Первомайское. После школы мальчик взял велосипед и отправился вслед за матерью, но заблудился. Женщина вернулась домой и, не обнаружив сына, обратилась в полицию.

Мальчика нашли в Урюпинском районе Волгоградской области. Его заметил машинист проезжавшего железнодорожного состава около 7:00 четверга, 25 мая. Оказалось, что второклассник прошёл более 15 км по полям. Мальчик хотел сократить путь и поехал по просёлочной дороге, но заблудился. Всю ночь он искал дорогу домой. Дойдя до Новохопёрского района Воронежской области ребёнок понял, что двигался не в том направлении, и отправился обратно вдоль железной дороги.

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