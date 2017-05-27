В Горецком районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП с участием четырех автомобилей в Горецком районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП с участием четырех автомобилей в Горецком районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
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Авария случилась на повороте на деревню Тимоховка на автодороге Р70 с участием легковых автомобилей «Ниссан Примера», «Волга 3110», «Фольксваген Гольф» и грузовика. В машине «Ниссан Примера» оказалась заблокированной девушка 1998 года рождения, находившаяся на заднем сидении. Сотрудники МЧС извлекли пассажирку, она госпитализирована.
В результате ДТП пострадали еще 4 человека, которые бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Горецкую центральную районную больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Горецкого РОВД.