Сотрудники МЧС спасли рыжего кота, тонувшего в Обводном канале в Петербурге
Спасателям пришлось спускаться по веревке с набережной, чтобы вытащить животное из воды.
Спасателям пришлось спускаться по веревке с набережной, чтобы вытащить животное из воды.
«В 13:29 мск поступила заявка, что в Обводном канале тонет кот и просит о помощи. На место выехало одно отделение. Там они обнаружили уже практически обессилевшее животное, которое тщетно пыталось цепляться за гранитную набережную», — сказал собеседник агентства.
Чтобы вытащить его из воды, спасателям пришлось спуститься к нему по веревке. «Сотрудники высушили кота полотенцем, он благодарно мяукнул и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в управлении.