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16:36 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники МЧС спасли рыжего кота, тонувшего в Обводном канале в Петербурге

Спасателям пришлось спускаться по веревке с набережной, чтобы вытащить животное из воды.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС развернули сегодня целую спасательную операцию, чтобы вытащить из Обводного канала в Петербурге тонувшего рыжего кота: животное упало в воду и не могло самостоятельно выбраться. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 13:29 мск поступила заявка, что в Обводном канале тонет кот и просит о помощи. На место выехало одно отделение. Там они обнаружили уже практически обессилевшее животное, которое тщетно пыталось цепляться за гранитную набережную», — сказал собеседник агентства.

Чтобы вытащить его из воды, спасателям пришлось спуститься к нему по веревке. «Сотрудники высушили кота полотенцем, он благодарно мяукнул и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в управлении.

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