Столкновение поездов на Хмельнитчине сняли с помощью дрона
Пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» столкнулся с грузовым, который стоял на станции.
Пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» столкнулся с грузовым, который стоял на станции.
В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, когда столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Снимки с дрона опубликовали на
Как сообщалось, в субботу пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» (№ 139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции. В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших — перелом ноги. В пассажирском поезде много детей ехали на экскурсию в
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.