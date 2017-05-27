Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Минстрой откажется от летнего отключения горячей воды
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«Единственный в мире»: СМИ о российском ЗРК, который видит стелсы
Захарова ответила анекдотом на идею Киева о визах
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
14События недели в фотографиях
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
16:21 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Столкновение поездов на Хмельнитчине сняли с помощью дрона

Пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» столкнулся с грузовым, который стоял на станции.

Источник: Telegraf.com.ua

В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, когда столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Снимки с дрона опубликовали на Facebook-странице Dronarium.

Как сообщалось, в субботу пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» (№ 139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции. В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших — перелом ноги. В пассажирском поезде много детей ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что подают к столу британской королевы Елизаветы II (Фото)
Страны G7 готовы усилить санкции против России
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Кудрин прогнозирует ослабление рубля к концу года
Умер Збигнев Бжезинский
Трамп заявил о согласии стран НАТО увеличить размер взносов
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву
Спорт
«Барселона» проводит Луиса Энрике в финале Кубка Испании 27 мая будут сыграны финальные матчи Кубков Англии, Германии, Испании и Франции по футболу
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь