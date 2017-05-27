Столкновение поездов на Хмельнитчине сняли с помощью дрона

В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, когда столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Снимки с дрона опубликовали на Facebook-странице Dronarium.

Как сообщалось, в субботу пассажирский поезд «Киев — Каменец-Подольский» (№ 139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции. В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших — перелом ноги. В пассажирском поезде много детей ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.