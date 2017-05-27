Подозреваемого в расстреле мотоциклиста в Киеве арестовали — СМИ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Дарницкий райсуд Киева решил оставить под стражей на время следствия подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе. Об этом сообщает УНН.

«Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в прокуратуре Киева.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Наказание грозит тюрьмой от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве 24 мая.