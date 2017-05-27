Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинской проблеме
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Пылесос» северного неба»: СМИ о новейшем оружии России
Захарова ответила анекдотом на идею Киева о визах
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
14События недели в фотографиях
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
16:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Подозреваемого в расстреле мотоциклиста в Киеве арестовали — СМИ

Согласно информации, Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Дарницкий райсуд Киева решил оставить под стражей на время следствия подозреваемого в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе. Об этом сообщает УНН.

Читайте также
Названа вероятная причина убийства мотоциклиста в Киеве

«Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в прокуратуре Киева.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Наказание грозит тюрьмой от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Дарницкое райуправление полиции пришел мужчина, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве 24 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
Страны G7 готовы усилить санкции против России
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Кудрин прогнозирует ослабление рубля к концу года
Умер Збигнев Бжезинский
Трамп заявил о согласии стран НАТО увеличить размер взносов
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву
Спорт
«Барселона» проводит Луиса Энрике в финале Кубка Испании 27 мая будут сыграны финальные матчи Кубков Англии, Германии, Испании и Франции по футболу
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь