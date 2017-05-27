Смертельное ДТП в Башкирии: грузовик раздавил легковушку с людьми

Жуткая авария произошла на трассе в Уфимском районе: многотонный грзовик снес «Лифан». Легковушку буквально сплющило, водитель и пассажир погибли на месте.

По предварительным данным, один из участников ДТП выехал на встречку.

— Спидометр «Лифана» застыл на отметке в 100 км/ч. У грузовика — 60, — сообщили очевидцы с места происшествия.

Причина, а также другие обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото с места происшествия обнародовано в группе БашДТП.