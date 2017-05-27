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17:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Пострадавших в аварии поезда перевезли в Каменец-Подольский

Ситуация относительно аварии поезда сообщением Киев-Каменец-Подольский находится на высочайшем уровне контроля.

Источник: Telegraf.com.ua

Ситуация относительно аварии поезда сообщением Киев-Каменец-Подольский находится на высочайшем уровне контроля. В этом заверил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Александр Красноштан.

«На место выехали и работают директор департамента пассажирских перевозок и исполняющий обязанности начальника филиала “Пассажирская Компания”. Ситуация с пассажирами с первых минут была и остается контролируемой. Срочно была организована доставка пассажиров автобусами до пункта назначения — Каменец-Подольский, поскольку среди пассажиров была группа детей, которые сегодня же будут возвращаться в Киев», — написал он.

Красноштан заверил, что поездная бригада обеспечила безопасную эвакуацию пассажиров, не допустив паники и полностью контролируя ситуацию.

«Одна из пассажирок сейчас находится в больнице в Каменце-Подольском, состояние ее удовлетворительное. Все расходы на лечение застрахованного пассажира будет нести страховая компания, ее представители контролируют ситуацию», — добавил чиновник.

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