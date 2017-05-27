Пострадавших в аварии поезда перевезли в Каменец-Подольский

Ситуация относительно аварии поезда сообщением Киев-Каменец-Подольский находится на высочайшем уровне контроля. В этом заверил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Александр Красноштан.

«На место выехали и работают директор департамента пассажирских перевозок и исполняющий обязанности начальника филиала “Пассажирская Компания”. Ситуация с пассажирами с первых минут была и остается контролируемой. Срочно была организована доставка пассажиров автобусами до пункта назначения — Каменец-Подольский, поскольку среди пассажиров была группа детей, которые сегодня же будут возвращаться в Киев», — написал он.

Красноштан заверил, что поездная бригада обеспечила безопасную эвакуацию пассажиров, не допустив паники и полностью контролируя ситуацию.