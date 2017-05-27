Пострадавших в аварии поезда перевезли в Каменец-Подольский
Ситуация относительно аварии поезда сообщением
Ситуация относительно аварии поезда сообщением
Ситуация относительно аварии поезда сообщением
«На место выехали и работают директор департамента пассажирских перевозок и исполняющий обязанности начальника филиала “Пассажирская Компания”. Ситуация с пассажирами с первых минут была и остается контролируемой. Срочно была организована доставка пассажиров автобусами до пункта назначения —
Красноштан заверил, что поездная бригада обеспечила безопасную эвакуацию пассажиров, не допустив паники и полностью контролируя ситуацию.
«Одна из пассажирок сейчас находится в больнице в