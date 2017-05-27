В Караганде школьница погибла на «зебре»
Автоледи насмерть сбила школьницу на пешеходном переходе, сообщает Today.kz.
Автоледи насмерть сбила школьницу на пешеходном переходе, сообщает Today.kz.
После школьной линейки 9-летняя девочка шла домой по «зебре», когда на нее наехала машина. Ребенок
Ведется расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия». Назначены экспертизы, которые восстановят все обстоятельства. ДТП со смертельным исходом случилось в праздничный день — 25 мая.