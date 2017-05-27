В Караганде школьница погибла на «зебре»

После школьной линейки 9-летняя девочка шла домой по «зебре», когда на нее наехала машина. Ребенок из-за серьезной черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. Произошло это на улице Штурманской в Караганде. По информации прокуратуры, сбившая школьницу водитель задержана.



Ведется расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия». Назначены экспертизы, которые восстановят все обстоятельства. ДТП со смертельным исходом случилось в праздничный день — 25 мая.