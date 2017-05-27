Колесо взорвалось в движущемся автомобиле в Алматы

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Колесо взорвалось в легковом автомобиле, движущемся по крупному проспекту в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Дорожная авария произошла на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Бокейханова. Nissan двигался по Рыскулова в западном направлении, когда у него на ходу взорвалось колесо. Автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «ГАЗелью».

В результате ДТП «Ниссан» сильно деформировало. Двух пострадавших из «легковушки» госпитализировали с различными травмами.