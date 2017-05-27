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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали о поднятых в Британии истребителях для перехвата российских самолетов

Два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге для перехвата российских самолетов, которые якобы приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2017

По данным газеты, инцидент произошел в Шотландии. Истребители были подняты с военной базы Лоссимут, чтобы перехватить два самолета из России.

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В российском министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что 27 мая дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в соответствии с международными правилами. Границы других государств при этом нарушены не были, сообщает ТАСС.

«Летчики дальней авиации в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана», — добавили в пресс-службе.

В мае 2016 года британские истребители Typhoon два раза поднимались по тревоге для перехвата российских самолетов — близ границ с Эстонией, а также над Балтийским морем. В феврале того же года аналогичный инцидент произошел в восточной Англии.

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