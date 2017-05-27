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19:35 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В «Укрзализныце» назвали версии столкновения поездов на Хмельнитчине

В Укрзализныце есть две версии столкновения поездов в Хмельницкой области.

Источник: Telegraf.com.ua

Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные версии столкновения поездов на Хмельнитчине. Об этом со ссылкой на председателя наблюдательного совета Укрзализныци Евгения Кравцова, который находится на месте аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас рассматриваются две версии. Первая — грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая — ошибочные действия дежурного по станции, которая предоставила неверные инструкции машинисту локомотива», — отметил Кравцов.

Также председатель наблюдательного совета сообщил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а Укрзализныця возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения. Как сообщалось, 27 мая в 5:55 на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда № 139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате данного транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива. Легкие травмы получили 6 пассажиров, 4 из них — дети.

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