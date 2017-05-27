В «Укрзализныце» назвали версии столкновения поездов на Хмельнитчине

Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные версии столкновения поездов на Хмельнитчине. Об этом со ссылкой на председателя наблюдательного совета Укрзализныци Евгения Кравцова, который находится на месте аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас рассматриваются две версии. Первая — грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая — ошибочные действия дежурного по станции, которая предоставила неверные инструкции машинисту локомотива», — отметил Кравцов.