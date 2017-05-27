В «Укрзализныце» назвали версии столкновения поездов на Хмельнитчине
В Укрзализныце есть две версии столкновения поездов в Хмельницкой области.
В Укрзализныце есть две версии столкновения поездов в Хмельницкой области.
Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные версии столкновения поездов на Хмельнитчине. Об этом со ссылкой на председателя наблюдательного совета Укрзализныци Евгения Кравцова, который находится на месте аварии, сообщает
«Сейчас рассматриваются две версии. Первая — грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая — ошибочные действия дежурного по станции, которая предоставила неверные инструкции машинисту локомотива», — отметил Кравцов.
Также председатель наблюдательного совета сообщил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а Укрзализныця возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения. Как сообщалось, 27 мая в 5:55 на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда № 139