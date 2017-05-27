В Павлодаре младенца нашли во время обыска

Девочке 2,5 месяца, она здорова и нормально развивается. Малышка сейчас лежит одна в областной больнице. Никто из родственников ее не навещает.



Кормят ребенка смесью. Хозяйка квартиры (та самая подозреваемая) говорит, что девочку ей оставила родственница месяц назад. Полицейские нашли мать ребенка, та подтвердила, что передала девочку родственнице, но говорит, что только на пару дней.



Двухмесячная малышка — ее пятый ребенок. В этой непростой ситуации разбираются теперь органы опеки и ювенальная полиция. «Родители девочку не получат, пока не дадут вразумительное объяснение, почему она осталась без присмотра», — говорит заведующая сектором опеки городского отдела образования Орынбасар Темирболатова.



Пока, по ее словам, насчет малышки никто не приходил. Еще несколько дней ее будут обследовать в больнице, а затем направят в дом ребенка.