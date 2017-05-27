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21:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве на СТО произошел взрыв: есть пострадавшие

Согласно информации, проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом. В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв, передает «Эспрессо».

«Проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом», — отмечается в сообщении.

В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.

Ранее сообщалось, что в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.

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