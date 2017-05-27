АТОР не знает, есть ли россияне среди пострадавших от оползня в Альпах

«Крайне маловероятно, чтобы в австрийских Альпах сейчас были российские туристы. Горнолыжный сезон в Австрии уже давно закончился, а именно тогда в Альпы приезжает большинство россиян. Теоретически в горах могут оказаться наши соотечественники из числа самостоятельных туристов, но и в это верится с трудом», — считают в АТОР.

«У АТОР нет информации о российских гражданах. Эксперты считают, что россиян в сегменте организованного туризма в это время года в Альпах быть не должно», — сказал собеседник агентства.

Оползень, сошедший в субботу днем в ущелье Лихтенштейн (Liechtensteinklamm) в земле Зальцбург в Австрии, заблокировал 17 человек и собаку, еще четыре человека при этом незначительно пострадали.