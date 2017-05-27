В минском метро задержали молодого человека, оказавшего сопротивление милиции

«В 1.25 27 мая молодой человек пытался войти на станцию метро “Октябрьская”. По предварительной информации, которую мы можем озвучить на данный момент, своим неадекватным состоянием он привлек внимание сотрудников охраны метрополитена. В ходе разбирательства он оказал активное сопротивление и нанес травмы сотруднику милиции. В результате — перелом костей носа. Кровь сотрудника милиции и зафиксирована на записи, которая попала в сеть интернет», — рассказал он.

По словам Александра Ластовского, молодой человек был задержан. В настоящее время врачи предпринимают меры, чтобы вывести его из состояния наркотического отравления и алкогольного опьянения.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК № 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел — прим. БЕЛТА). О подробностях будет сообщено позже, добавил представитель ГУВД.