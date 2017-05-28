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00:34 (мск), источник: РИА Новости

В Британии опубликовали фото террориста из Манчестера до взрыва

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полиция Великобритании распространила фотографии манчестерского террориста Салмана Абеди, сделанные за несколько часов до того, как он совершил подрыв, пишет местная газета Manchester Evening News.

Источник: AP 2017

Правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная в России).

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