В Британии опубликовали фото террориста из Манчестера до взрыва

Правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная в России).