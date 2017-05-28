На Винничине 12-летний мальчик подстрелил своего друга из найденной винтовки

Вчера, 26 мая, в г. Калиновка Винницкой области, играя с пневматическим оружием, 12-летний мальчик травмировал своего 10-летнего друга, информирует ГУ ЧП области. Трагедия произошла около 20:30 на территории домохозяйства, принадлежит бабушки одного из мальчиков.

По словам правоохранителей, дети играли на подвиррьи, нашли в доме пневматическую винтовку «Байкал», ИЖ-38С калибра 4.5 мм, которая принадлежала отцу хозяйки, и пошли пострелять из нее по дереву. Играя, один из них случайно выстрелил из винтовки и попал товарищу в левый глаз и переносицу.

Правоохранителями проведена беседа с родителями мальчиков, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, которая привела к травмированию ребенка. Сейчас ребенок находится в Винницкой областной детской больнице. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.