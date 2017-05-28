Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

Правоохранительные органы в настоящий момент проводят обыски по 14 адресам. «Мы знаем, что одним из последних мест, куда пошел (исполнитель теракта Салман) Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он двинулся к “Манчестер-Арене”. С высокой степенью вероятности квартира стала местом, где была проведена окончательная сборка (взрывного) устройства», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается также, что в расследовании дела принимают участие порядка 1000 человек, отрабатывается более 1,5 тыс. зацепок.