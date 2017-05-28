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00:55 (мск), источник: ТАСС

Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция считает, что взрывное устройство для теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек, было собрано в квартире в центре города. Об этом сообщили в субботу местные стражи порядка.

Источник: Reuters

Правоохранительные органы в настоящий момент проводят обыски по 14 адресам. «Мы знаем, что одним из последних мест, куда пошел (исполнитель теракта Салман) Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он двинулся к “Манчестер-Арене”. С высокой степенью вероятности квартира стала местом, где была проведена окончательная сборка (взрывного) устройства», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается также, что в расследовании дела принимают участие порядка 1000 человек, отрабатывается более 1,5 тыс. зацепок.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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