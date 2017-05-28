Под домашний арест на 30 суток поместили Лучинского-младшего

По словам прокуроров, бывший политик вместе с тремя представителями экономического агента обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно информации НАЦ, с 2012 по 2014 годы многие офшорные компании через фиктивные контракты перевели на счет принадлежащей Лучинскому фирме более 400 тысяч долларов. Позднее было установлено, что эти деньги были получены в качестве безвозвратных кредитов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

В 2013 году компания, бенефициаром которой также являлся депутат, взяла в Unibank еще один кредит без залога в размере 5 миллионов леев. Лучинский обвиняется и в том, что в своей декларации о доходах он не указал, что является владельцем фирмы, замешанной в банковской краже.