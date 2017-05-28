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01:19 (мск), источник: ТАСС

В Белграде прогремел сильный взрыв

БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мощный взрыв прогремел в западной части сербской столицы — Новом Белграде. Об этом сообщил портал B92.

Взрыв был настолько сильным, что его услышали в разных частях города, а в районах, примыкающих к месту происшествия, тряслись стекла, утверждают жители столицы. Портал сообщает, что взрыв произошел на территории автотехцентра. На место происшествия прибыли пожарные, полиция, кареты скорой помощи. Идет расследование инцидента.

Как сообщили в МВД страны, в результате взрыва пострадавших нет.

Газета Кurir утверждает, что на территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, в районе инцидента наблюдается густой дым.

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