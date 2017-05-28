В США эвакуировали международный аэропорт «Ньюарк Либерти»

«Отдел полиции администрации аэропорта эвакуирует Терминал А аэропорта “Ньюарк” после обнаружения скороварки. Ожидается прибытие команды саперов», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Администрация аэропорта в Twitter предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов.