В США эвакуировали международный аэропорт «Ньюарк Либерти»
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международный аэропорт «Ньюарк Либерти» в американском штате
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международный аэропорт «Ньюарк Либерти» в американском штате
«Отдел полиции администрации аэропорта эвакуирует Терминал А аэропорта “Ньюарк” после обнаружения скороварки. Ожидается прибытие команды саперов», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Администрация аэропорта в Twitter предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов.
"Ньюарк Либерти" — гражданский аэропорт в 24 километрах к