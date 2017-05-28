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01:37 (мск), источник: РИА Новости

В США эвакуировали международный аэропорт «Ньюарк Либерти»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международный аэропорт «Ньюарк Либерти» в американском штате Нью-Джерси близ Нью-Йорка эвакуирован после обнаружения подозрительного предмета — скороварки, сообщает местная полиция.

«Отдел полиции администрации аэропорта эвакуирует Терминал А аэропорта “Ньюарк” после обнаружения скороварки. Ожидается прибытие команды саперов», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Администрация аэропорта в Twitter предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов.

​"Ньюарк Либерти" — гражданский аэропорт в 24 километрах к юго-западу от Нью-Йорка. Это один из самых загруженных аэропортов США и один из крупнейших по объему международных перевозок.

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