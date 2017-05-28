Мать гендиректора Uber погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке

Инцидент произошел на водохранилище Пайн-Флэт-Лейк в округе Фресно. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находилась пара в возрасте около 70 лет, разбилась о камень и потонула. Женщина погибла на месте, мужчина получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

В Uber подтвердили, что речь идет о родителях гендиректора компании Бонни и Дональде Каланиках. В заявлении, распространенном среди сотрудников Uber, руководитель отдела по работе с персоналом Лиана Хорнси назвала инцидент «немыслимой трагедией». «Каждый в Uber знает, насколько близок был Трэвис со своими родителями», — отметила она, выразив соболезнования.