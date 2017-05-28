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01:38 (мск), источник: ТАСС

Мать гендиректора Uber погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мать основателя и гендиректора компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси, Трэвиса Каланика погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Об этом сообщили в субботу представители Uber.

Инцидент произошел на водохранилище Пайн-Флэт-Лейк в округе Фресно. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находилась пара в возрасте около 70 лет, разбилась о камень и потонула. Женщина погибла на месте, мужчина получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

В Uber подтвердили, что речь идет о родителях гендиректора компании Бонни и Дональде Каланиках. В заявлении, распространенном среди сотрудников Uber, руководитель отдела по работе с персоналом Лиана Хорнси назвала инцидент «немыслимой трагедией». «Каждый в Uber знает, насколько близок был Трэвис со своими родителями», — отметила она, выразив соболезнования.

40-летний Каланик основал Uber в Сан-Франциско (штат Калифорния) вместе с предпринимателем Гарретом Кэмпом в 2009 году. Uber является онлайн-сервисом автомобильных перевозок, позволяющим пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах мира.

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