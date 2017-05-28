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07:30 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье завершена спасательная операция после жесткой посадки вертолета

Пассажиры и экипаж вертолёта, совершившего накануне жесткую посадку в Приморье, в благополучно эвакуированы вертолётом Ми-8 в Дальнереченск.

Источник: ДЕЙТА

Пострадавший доставлен в городскую больницу Дальнереченска. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Напомним, что 27 мая в 12.30 (по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Было проведено оповещение служб экстренного реагирования. Готовятся к вылету на помощь вертолет Ми-8 АКЦПС с малого аэропорта Хабаровска (расстояние 250 км) и самолет Ан-2 из аэропорта Дальнереченска (расстояние 225 км).

Удалось установить связь с командиром воздушного судна. По предварительным данным погибших в результате происшествия нет, пострадал 1 человек.

Через 15 минут после получения информации на место происшествия вылетел вертолет Ми-8. Еще через 26 минут на место происшествия вылетел самолет АН-2. В 13.15 (мск) на место происшествия вылетел частный вертолет МИ-2 из посёлка Рощино Красноармейского района, расстояние 120 км.

Пассажиры и экипаж вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, в 14.57 (мск.) благополучно эвакуированы вертолётом Ми 8 в Дальнереченск. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Улугбек Тимуридов.

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