В Приморье завершена спасательная операция после жесткой посадки вертолета

Пострадавший доставлен в городскую больницу Дальнереченска. Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Напомним, что 27 мая в 12.30 (по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Было проведено оповещение служб экстренного реагирования. Готовятся к вылету на помощь вертолет Ми-8 АКЦПС с малого аэропорта Хабаровска (расстояние 250 км) и самолет Ан-2 из аэропорта Дальнереченска (расстояние 225 км).

Удалось установить связь с командиром воздушного судна. По предварительным данным погибших в результате происшествия нет, пострадал 1 человек.

Через 15 минут после получения информации на место происшествия вылетел вертолет Ми-8. Еще через 26 минут на место происшествия вылетел самолет АН-2. В 13.15 (мск) на место происшествия вылетел частный вертолет МИ-2 из посёлка Рощино Красноармейского района, расстояние 120 км.

Пассажиры и экипаж вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, в 14.57 (мск.) благополучно эвакуированы вертолётом Ми 8 в Дальнереченск. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Улугбек Тимуридов.