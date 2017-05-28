DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атаку

Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

«В начале 2017 года ФБР сообщило MI5 о том, что Абеди принадлежит к североафриканской террористической группировке, базирующейся в Манчестере, которая находится в поиске политической цели в стране», — приводит издание слова источника. Как отмечается, ФБР следила за Абеди еще с середины 2016 года. На тот момент спецслужбы полагали, что тот планирует убийство политика, однако эта версия не подтвердилась и расследование остановилось.

Ранее агентство Press Association сообщало, что Абеди был в поле зрения MI5, однако впоследствии был исключен из списка подследственных.