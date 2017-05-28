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05:19 (мск), источник: ТАСС

DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атаку

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) в январе 2017 года предупреждало британскую службу контрразведки MI5 о том, что Салман Абеди, совершивший теракт в Манчестере, связан с североафриканской террористической группировкой.

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Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

«В начале 2017 года ФБР сообщило MI5 о том, что Абеди принадлежит к североафриканской террористической группировке, базирующейся в Манчестере, которая находится в поиске политической цели в стране», — приводит издание слова источника. Как отмечается, ФБР следила за Абеди еще с середины 2016 года. На тот момент спецслужбы полагали, что тот планирует убийство политика, однако эта версия не подтвердилась и расследование остановилось.

Ранее агентство Press Association сообщало, что Абеди был в поле зрения MI5, однако впоследствии был исключен из списка подследственных.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Как сообщила полиция, исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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