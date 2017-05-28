Автоугонщиков поймали с поличным во Владивостоке

В момент совершения кражи сумки из автомобиля мужчины были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УМВД России по Владивостоку.

Установлено, что потерпевшая в вечернее время приехала в один из городских скверов. Личные вещи оставила в закрытом автомобиле и отправилась на пробежку. Пока владелица отсутствовала, злоумышленники вскрыли автомобиль и похитили ее сумку. Полицейские задержали злоумышленников на месте происшествия.

В отделе полиции 30-летние жители краевого центра дали признательные показания и сознались в двух аналогичных преступлениях. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к иным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Улугбек Тимуридов.