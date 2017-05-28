Пожар произошел в жилом комплексе «Орлиное гнездо» во Владивостоке

Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.

Пожар в квартире на 9 этаже произошел в жилом комплексе «Орлиное гнездо» (Некрасовский переулок, 24) во Владивостоке. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУМЧС, площадь пожара составила 40 кв метров. Фотографии с места событий предоставлены группой dps_control.

— Сообщение о возгорании поступили на пульт дежурного в 11.04. Через 10 минут на место прибыли пожарные расчеты. В 11.39 удалось локализовать пожар, а к 11.50 — ликвидировать открытое горение. Горела квартира на 9 этаже здания. Погибших и пострадавших при пожаре нет, — сообщили в пресс-службе.

Тушении принимали участие 8 единиц техники и 31 человек личного состава.