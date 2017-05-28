Восемь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области

Восемь лесных пожаров ликвидировано за 27 мая в Иркутской области. Общая площадь возгораний составила на землях лесного фонда 191,3 га, один пожар потушен на площади 24 га в городских лесах Братска. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в правительстве региона.

В Братском районе потушено два очага, в Усть-Кутском, Киренском, Усть-Илимском, Чунском и Тайшетском районах — по одному. В городских лесах Братска потушен один пожар.

«В локализованном состоянии на утро 28 мая оставались два пожара в Чунском районе, по одному — в Жигаловском, Качугском, Братском и Тайшетском районах. Там огонь остановлен на площади 8,6 тысяч га. Продолжали действовать зарегистрированные накануне возгорания площадью 86,5 га, покрытых лесом, и 20 га редколесья в Качугском, Катангском и Киренском районах, а также два ранее обнаруженных пожара общей площадью 4 тысячи га в Катангском и Тайшетском районах», — отметили в пресс-службе.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 27 мая было привлечено 552 человека, в том числе 124 пожарных-десантника, а также 148 единиц наземной техники. Два самолета Ан-2 вели авиационный мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском и Качугском районах. Вертолет Ми-8 доставил восемь десантников на два очага в Качугском районе. Общий налет авиационной техники составил пять часов.

В пятницу, 26 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено два протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 435 граждан на общую сумму 1,5 млн рублей, возбуждено 271 административное расследование.