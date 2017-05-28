Восемь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области
Общая площадь возгораний составила 215,3 га.
Общая площадь возгораний составила 215,3 га.
Восемь лесных пожаров ликвидировано за 27 мая в Иркутской области. Общая площадь возгораний составила на землях лесного фонда 191,3 га, один пожар потушен на площади 24 га в городских лесах Братска. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в правительстве региона.
В Братском районе потушено два очага, в
«В локализованном состоянии на утро 28 мая оставались два пожара в Чунском районе, по одному — в Жигаловском, Качугском, Братском и Тайшетском районах. Там огонь остановлен на площади 8,6 тысяч га. Продолжали действовать зарегистрированные накануне возгорания площадью 86,5 га, покрытых лесом, и 20 га редколесья в Качугском, Катангском и Киренском районах, а также два ранее обнаруженных пожара общей площадью 4 тысячи га в Катангском и Тайшетском районах», — отметили в
Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 27 мая было привлечено 552 человека, в том числе 124
В пятницу, 26 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено два протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 435 граждан на общую сумму 1,5 млн рублей, возбуждено 271 административное расследование.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском,