Трагедией закончилась прогулка по Амуру в Хабаровске

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

Из-за нарушения требований безопасности произошёл несчастный случай на воде в Хабаровске. Из трех пострадавших, удалось обнаружить только двоих, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 22.10, 27 мая в центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю от Единой дежурно-диспетчерской службы города Хабаровска поступило сообщение о том, что произошло ЧП на воде. Оперативно на место прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

По предварительным данным, в 21.50 три человека на лодке вышли на воду в районе автомобильного моста через реку Амур и отправились вниз по течению. По неизвестным причинам люди оказались за бортом. Лодка, покрутившись на месте заглохла. Женщину и молодого мужчину, которые начали плыть к берегу, подобрали лодки, проходящие мимо. Владелец маломерного судна поплыл в сторону своей лодки. Когда её притянули к берегу она оказалась пустой. Инспекторами ГИМС на катере с помощью света фар был осмотрен предполагаемый участок акватории, где произошло происшествие. Поиски результатов не дали. Утром 28 мая в данный район вновь был направлен катер ГИМС, поиски также ведутся родственниками. Руководство лодочных станций Хабаровска и владельцы маломерных судов проинформированы о происшествии и сориентированы на проведение попутного поиска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отмечают сотрудники МЧС России, люди, находящиеся в лодке, были без спасательных жилетов, что является нарушением требований безопасности. К сожалению, пренебрежение этим простым правилом влечёт за собой трагические последствия, потому как именно спасательный жилет позволяет человеку держатся долгое время на воде, даже получив травму, а также даёт шанс обнаружить человека в темное время суток на поверхности воды.

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем владельцам маломерных судов с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах.

Напоминаем, что водитель маломерного судна должен, в обязательном порядке, пройти обучение и получить удостоверение на право его управлением. Судно должно пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в комплекте средства спасения. Спасательные жилеты должны быть надеты на всех людей, находящихся на маломерном судне. Не перегружайте маломерное судно. Внимательно слушайте предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий и не выходите на акваторию при неблагоприятных прогнозах. Только при соблюдении всех требований безопасности можно избежать трагических последствий.