Из отеля «Амакс Омск» эвакуировали постояльцев

Горожане сообщили о происходящем вчера в соцсетях. Как заявили очевидцы, улица возле гостиницы была перекрыта для прохожих и движения транспорта, в это время из здания отеля раздавался звук сигнала тревоги.

Вчера вечером омичи наблюдали тревожную картину возле одной из гостиниц Омск. Постояльцев «Амакс Отель Омск», расположенного на Иртышской набережной, эвакуировали накануне вечером. Возле гостиницы собралось большое количество спецтехники и служб экстренного реагирования.

Среди постояльцев гостиницы, которым пришлось покинуть здание и выйти на улицу, оказались молодожены. Новоиспеченные супруги не расстроились из-за внезапно прерванного празднования и продолжили отмечать с бутылочкой вина на ближайшей лавочке.