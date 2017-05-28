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08:54 (мск), источник: Om1.ru

Из отеля «Амакс Омск» эвакуировали постояльцев

Со слов очевидцев, была объявлена тревога, позже оказавшаяся ложной.

Вчера вечером омичи наблюдали тревожную картину возле одной из гостиниц Омск. Постояльцев «Амакс Отель Омск», расположенного на Иртышской набережной, эвакуировали накануне вечером. Возле гостиницы собралось большое количество спецтехники и служб экстренного реагирования.

Горожане сообщили о происходящем вчера в соцсетях. Как заявили очевидцы, улица возле гостиницы была перекрыта для прохожих и движения транспорта, в это время из здания отеля раздавался звук сигнала тревоги.

Среди постояльцев гостиницы, которым пришлось покинуть здание и выйти на улицу, оказались молодожены. Новоиспеченные супруги не расстроились из-за внезапно прерванного празднования и продолжили отмечать с бутылочкой вина на ближайшей лавочке.

Вскоре выяснилось, что тревога в отеле оказалась ложной — неизвестный сообщил о находящейся в отеле бомбе, однако информация не подтвердилась. Отметим, официальная информация о каких-либо происшествиях не поступала. Оперативный комментарий в ГУ МЧС по Омской область получить не удалось — все телефоны службы молчат.

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