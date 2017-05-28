На Филиппинах боевики убили 19 мирных жителей

По информации филиппинских властей, убийство гражданских лиц боевиками произошло в городе Марави, где в настоящий момент продолжается противостояние правительственных вооруженных сил и исламистов, поддерживающих террористическую группировку ИГ*. В числе погибших три женщины и ребенок. Тела жертв обнаружены военными недалеко от университета города.

«Это гражданские лица, женщины… Мы обнаружили их тела во время поисково-спасательной операции», — рассказал агентству представитель военных. Он добавил, что расследование обстоятельств гибели мирных жителей еще не проводилось.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Филиппин обстреляли управляемыми ракетами с вертолетов позиции боевиков в попытке положить конец столкновениям в городе Марави.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Всего армия Филиппин ликвидировала 13 боевиков в городе Марави на юге страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.