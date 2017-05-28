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09:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец похитил шкатулку с драгоценностями у возлюбленной

Следователями Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже украшений.

В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от 28-летней женщины о том, что из ее квартиры пропали ювелирные ценности на общую сумму более 60 тысяч рублей. Полицейские установили, что к краже ювелирных украшений причастен ранее несудимый 28-летний знакомый потерпевшей. Мужчина, временно проживая у своей подруги, воспользовался моментом пока она не видит, похитил шкатулку, где находились золотые цепи, кольца и серьги. После чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Драгоценные изделия злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного следователями полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

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