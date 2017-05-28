Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ узнали, как в НАТО собрались «осложнять жизнь России»
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
10:47 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника

Поиск результата не дал.

25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

26 мая на поиски убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

27 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции осмотрено 7 кв. км.лесополосы. Поиск результата не дал. Продолжение запланировано на 28 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

Нарастающим итогом осмотрено 14 кв. км. лесополосы.

Силы и средства: 8 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 3 человека и 1 единица техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Элитные автомобили "Кортеж" будут переданы в Кремль в 2017 году. ФОТО
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Сирийские власти требуют остановить действия коалиции
КНДР испытала управляемую систему ПВО нового типа
СМИ узнали о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения
Россиянка победила в Бриллиантовой лиге под нейтральным флагом
Япония готовит собственный пакет санкций против Северной Кореи
Макрон назвал рукопожатие Трампа «моментом истины»
В США ушел из жизни певец и музыкант Грегг Оллман
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь