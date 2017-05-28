В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника
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25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.
26 мая на поиски убыла группа спасателей Находкинского
27 мая группой спасателей Находкинского
Нарастающим итогом осмотрено 14 кв. км. лесополосы.
Силы и средства: 8 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 3 человека и 1 единица техники.