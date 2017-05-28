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08:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Семерых южноуральцев задержали с наркотиками

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Семеро южноуральцев подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

У двух челябинцев и жителей Миасса полицейские изъяли около 8 граммов наркотиков синтетического происхождения.

У 34-летнего жителя села Варна в квартире по улице Мира найдено около 110 граммов каннабиса.

В Копейске и Миассе у местных жителей обнаружили наркотическое средство карфентанил общей массой около 1 грамма.

«В настоящее время возбуждены 6 уголовных дела по статье ч.2 ст. 228 УК РФ “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, на днях в Кургане у семейной пары изъяли около килограмма наркотиков.

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