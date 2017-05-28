В Уфе пропал 68-летний Юрий Теплов, страдающий потерей памяти

Уже четвертый день родные и полицейские Уфы разыскивают 68-летнего Юрия Теплова. Мужчина 24 мая приехал в башкирскую столицу из Нефтекамска на машине — положить на лечение в больницу любимую супругу.

— Автомобиль он припарковал около Южного автовокзала, документы все оттуда забрал. С матерью они пересели на такси и поехали в госпиталь на Пушкина, — поделился с «Комсомолкой» сын пропавшего Вячеслав.

Юрий Теплов страдает провалами в памяти. После того, как жену оформили в больнице, он несколько раз возвращался к ней и говорил, что потерял автомобиль. На звонки он сначала отвечал, а потом, наверняка, села батарея. Сейчас сын вместе с другом, тетей и мамой (ее уже выписали) ночуют в той самой машине, которая осталась на автовокзале и ищут Юрия по всему городу.

Был одет в джинсовую куртку синего цвета, в темную рубашку, джинсы черные, кроссовки темные.

Всех кто видел или знает, где находится Юрий Теплов просят позвонить по телефонам: 8−905−357−38−15, 8−917−343−60−99 или 02.