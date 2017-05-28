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09:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае в три раза сократилось число лесных пожаров

Территория огня уменьшилась до 2,1 тысячи гектаров.

Источник: AP 2017

В регионе число лесных пожаров за одни сутки уменьшилась с 26 до 9-ти. Площадь возгорания сократилась в 6,8 раза — до 2,1 тысячи гектаров. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает краевой Лесопожарный центр.

«На территории края действует лесных пожаров — 9-ть, на общей площади 2 тысячи 104 гектара», — приводит информационное агентство ТАСС сообщение ведомства. Также сообщается, что 7 пожаров действует в труднодоступной зоне. Накануне, в субботу, 27 мая, в Красноярском крае было зафиксировано 26 пожаров на площади 14,4 тысячи гектаров.

В Иркутской области, там сейчас также зафиксирована сложная лесопожарная обстановка, за 24 часа ликвидировали 7 возгораний на площади 191,3 гектара. По данным пресс-службы правительства региона, на утро 28 мая в локализованном состоянии оставались 6 возгораний площадью 8,6 тысячи гектаров (в субботу было 9 пожаров площадью более 2,4 тысячи гектаров — примечание агентства ТАСС). Сейчас в области продолжают действовать зарегистрированные накануне 4 пожара площадью около 100 гектаров, а также 2 ранее обнаруженных площадью 4 тысячи гектаров.

На выходных во всех регионах Сибири спасатели ожидали высокую и чрезвычайную пожарную опасность. Сотрудники лесной охраны и лесопожарных служб регионов усилили наземное патрулирование, а также дежурство на пожарно-наблюдательных вышках.

В Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Сгорели 179 жилых домов, без крова остались 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений. В Красноярском крае из-за этих пожаров погибли трое.

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