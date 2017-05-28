В Красноярском крае в три раза сократилось число лесных пожаров
Территория огня уменьшилась до 2,1 тысячи гектаров.
Территория огня уменьшилась до 2,1 тысячи гектаров.
В регионе число лесных пожаров за одни сутки уменьшилась с 26 до 9-ти. Площадь возгорания сократилась в 6,8 раза — до 2,1 тысячи гектаров. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает краевой Лесопожарный центр.
«На территории края действует лесных пожаров — 9-ть, на общей площади 2 тысячи 104 гектара», — приводит информационное агентство ТАСС сообщение ведомства. Также сообщается, что 7 пожаров действует в труднодоступной зоне. Накануне, в субботу, 27 мая, в Красноярском крае было зафиксировано 26 пожаров на площади 14,4 тысячи гектаров.
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