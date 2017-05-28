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08:37 (мск), источник: Интерфакс

Пьяный водитель на иномарке в Свердловской области насмерть сбил двух школьниц

Екатеринбург. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) задержали в городе Березовском Свердловской области водителя, который накануне вечером насмерть сбил на своей машине двух девочек-подростков, сообщает в воскресенье региональное Управление ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 27 мая в 22:35 на трассе недалеко от города Заречного водитель «Хонды» сбил двух школьниц, которые двигались по обочине в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочки 2002 и 2003 года рождения от полученных травм скончались, а водитель с места аварии скрылся.

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали мужчину, у которого были признаки опьянения, в городе Березовском.

«Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе причины нахождения подростков в позднее время на проезжей части», — подчеркивается в сообщении.

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