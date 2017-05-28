Пьяный водитель на иномарке в Свердловской области насмерть сбил двух школьниц
Екатеринбург. 28 мая.
Екатеринбург. 28 мая.
По данным ведомства, 27 мая в 22:35 на трассе недалеко от города Заречного водитель «Хонды» сбил двух школьниц, которые двигались по обочине в попутном направлении.
В результате
Сотрудники ГИБДД оперативно задержали мужчину, у которого были признаки опьянения, в городе Березовском.
«Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе причины нахождения подростков в позднее время на проезжей части», — подчеркивается в сообщении.