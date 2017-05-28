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10:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Азовском море браконьеры наловили рыбы на 260 тысяч грн

В Азовском море двое браконьеров осуществили незаконный вылов водных живых ресурсов.

Источник: Telegraf.com.ua

Пограничники Бердянского отряда совместно с Азовским рыбоохранным патрулем обнаружили браконьеров с выловом ценных пород рыбы на сумму 260 тыс. грн. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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«Так, двое граждан на маломерном плавсредстве в районе населенного пункта Строгановка, на побережье Азовского моря, осуществили незаконный вылов водных живых ресурсов. На место происшествия пограничники вызвали представителей Национальной полиции. При осмотре правоохранители обнаружили 29 сетей общей длиной почти 1,5 километра, а также 4 рыбы осетровых пород и 80 штук камбалы, а именно — азовского калкана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водные живые ресурсы изъяты в установленном порядке, а сумма ущерба государству в этом случае составила 260 тысяч гривен. На граждан сотрудники Госпогранслужбы составили админпротоколы по статье 202 КУоАП (нарушение пограничного режима) и направили уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков совершения уголовного правонарушения по статье 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

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