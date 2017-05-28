Катарский автогонщик перевернулся в Мангистау
Видео «переворота» катарского автогонщика появилось в Сети.
Видео «переворота» катарского автогонщика появилось в Сети.
АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Мангистау водитель из Катара исполнил особо опасный трюк, перевернувшись на автомобиле Mini All4 Racing экипажа № 207. Рискованный пируэт на железном коне опубликовали в Сети.
«Ралли Казахстан 2017. Опасный момент.
На видео бесстрашный водитель гоночного автомобиля переворачивается после поворота на заносе. На кадрах видно, как девушка с камерой едва успевает увернуться от раллийного авто.
Исполнивший трюк водитель из Катара является участником