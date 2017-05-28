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09:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Катарский автогонщик перевернулся в Мангистау

Видео «переворота» катарского автогонщика появилось в Сети.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Мангистау водитель из Катара исполнил особо опасный трюк, перевернувшись на автомобиле Mini All4 Racing экипажа № 207. Рискованный пируэт на железном коне опубликовали в Сети.

«Ралли Казахстан 2017. Опасный момент. Хет-трик от Абу-Исса Мохаммеда», — прокомментировала видео команда Mobilex Racing Team.

На видео бесстрашный водитель гоночного автомобиля переворачивается после поворота на заносе. На кадрах видно, как девушка с камерой едва успевает увернуться от раллийного авто.

Исполнивший трюк водитель из Катара является участником ралли-рейда Rally Kazakhstan-2017, пятый этап которого прошел в Актау 20 мая. Ранее экипаж из Катара стал победителем во втором этапе гонки.

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